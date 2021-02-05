Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) BURSA´da Uluabat Gölü´ndeki denetimleri sırasında 6 bin 500 metrelik pinter (telli ağ) ele geçiren jandarma ekipleri, ağ içerisinde ele geçirilen yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ve 27 canlı kaplumbağayı yeniden doğaya kazandırdı.

Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, turna balığının kaçak avcılığını engellemek amacıyla Uluabat Gölü´nde gerçekleştirdiği denetimlerde, sahibi tespit edilemeyen 6 bin 500 metrelik telli ağ ele geçirdi. Yasak dönemde avlaklarda bulundurulması ve kullanılması yasak olan sazlık alandan, göl içerisine doğru kurulmuş olan telli ağ içerisinde yaklaşık 500 kilogram canlı turna balığı ve 27 adet canlı kaplumbağa, ekipler tarafından yeniden Uluabat Gölü´ne salındı. Ekipler tarafından pinter, Bursa İl Tarım Müdürlüğü´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-05 19:53:48



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