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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3'üncü katından merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Narçiçeği Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. 3'üncü katın merdivenlerinde oynayan 8 yaşındaki M.S.C., dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten başının üstüne düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-05 21:11:44



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