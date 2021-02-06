Sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra gezintiye çıkan Hasan G. (33), sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra dışarıda gezen Hasan G.'ye başı boş sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerden kaçmaya çalışırken yere düşen genci kolundan ısıran köpek daha sonra vatandaşların balkonlara çıkıp bağırmalarıyla kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, köpeğin ısırdığı genci ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.Tedavisinin ardından sağlık durumu iyi olan genç taburcu edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-06 00:05:57



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