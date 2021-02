Lüks otomobil fiyatına güvercinlere beş yıldızlı otel

Bursa'da beş yıldızı oteli andıran özel bir ortamda bakılan güvercinlerin fiyatları dudak uçuklattı.

Uçma kabiliyeti olmayan, zengin işadamları tarafından masa kuşu olarak beslenen Kürenk ırkı Şebap cinsi güvercinlerin fiyatları 100 ile 500 bin lira arasında değişiyor. Güvercinlere dünyanın her yerinden talep geliyor. Şebab güvercini olarak kayıtlara geçen, aslında kostüm güvercini olarak bilinen ve farklı safkan soyların zamanla birbirine karışmasıyla ortaya çıkan güvercinler, uçma becerileri yerine dış görünüşleri sayesinde rağbet görüyor. Daha çok süs güvercini olarak tercih edilip yetiştirilen güvercinlerin Kürenk, Gök, Miski, Çakmaklı, Arap ve Aynakuyruk gibi ırkları bulunuyor.

Fiyatları neredeyse lüks bir arabaya denk olan güvercinlere çocuk gibi baktıklarını anlatan Türkiye Kürenk Kulübü Derneği Başkanı Mutlu Erdem, "Güvercinlerin pahalı olmaları birçok kişinin ilgisini çekiyor. Bu kuşlara dünyanın her yerinden talep var. Bazıları bu özel kuşları yatırım gibi görüyor. Çünkü hiçbir zaman değerlerini kaybetmiyor. Bugün yavru güvercin fiyatları bile 100 bin liradan alıcı buluyor. Bu yavrunun birkaç sene sonra fiyatı 200250 bin liraya ulaşıyor. Çok değerli kuşlar. Masraflı ve özel vitaminlerle bakıyoruz. Çok özel ilgi gösteriyoruz. Bursa'da yetişen bu kuşların cinsleri dünyanın her yerinde merakla takip ediliyor'" diye konuştu.

