(ÖZEL) Suya düşen gözlükler için eksi 10 derecede donduran macera Buz tutan gölün üzerinde yürüyüş yapan dağcı buz kırılınca suya düştü Gözlüklerini suda kaybeden dağcı 3 gün sonra aynı yere gelip buz gibi suda dalış gerçekleştirip gözlüklerini aradı 2 saat süren macera ve adrenalin dolu anlar hava ve su altı kameralarıyla görüntülendi

Uludağ’ın güney eteklerinde buz tutan gölün üzerinde bir yandan yürüyüp bir yandan da görüntü çeken Bursalı dağcı, buzun kırılmasıyla birlikte suya düştü. O anlarını kameraya çeken dağcı, büyük bir ustalıkla suyun yüzeyine çıkmayı başardı. Düştüğü sırada gözündeki gözlüklerini de suya düşüren dağcı, 3 gün sonra aynı yere gelip düştüğü yerde eksi 10 derece soğukta dalış gerçekleştirdi. 2 saat boyunca devam eden adrenalin ve macera dolu anlar hava ve su altı kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Baraklı gölü kışın gelmesiyle birlikte buz tuttu. Buz pistini andıran gölün çevresindeki doğal güzellikler de kart postalları aratmadı. Doğa tutkunlarının çevresinde kamp yaptığı buzlu göle çekim yapmak için giden Bursalı dağcı İsmet Şentürk, buz tutan gölün üzerinde yürürken bir yandan da o anları ölümsüzleştirmek istedi.

Evvela gölün kıyısında buzun kalınlığını inceleyip kısa bir test yapan Şentürk, daha sonra temkinli adımlarla karşı kıyıya doğru yürüyüşe geçti. Gölün ortasına kadar ilerleyen Şentürk, gölün üzerinde oluşan buz tabakasının sağlamlığından bahsettiği sırada çıtırtı sesleri duyulmaya başladı. Önce sağa, sonra sol tarafa ilerlemek isterken aniden buzun kırılmasıyla suya düşen Şentürk, o anları bir yandan kameraya alırken, bir yandan da büyük bir ustalıkla bir kez daha buzun üzerine çıkmayı başardı. İlerlediği yolu hızla geri yürüyen dağcı, göl kenarına attığı kampında hipotermiye girmemek için üzerini değiştirdi.

Gözlükleri için eksi 10 derecede dalış yaptı

Buzun kırılmasıyla suya düştüğü anda gözündeki gözlükleri de suyun içinde kaybeden İsmet Şentürk, numaralı özel yapım gözlüklerini bulabilmek için 3 gün sonra aynı yere tam teçhizatlı gelip, düştüğü yere daldı. Buz tutan gölün üzerine tekrar çıkan Şentürk, emekleyerek bir ip vasıtasıyla ilerleyip, buzun kırıldığı noktadan suya girdi. Eksi 10 derecede bir poşete koyup ip bağladığı taşlarla suya dalan Şentürk, buz katmanının altında gözlüklerini aradı. Suyun altında daha uzun kalabilmek için bir hortum da kullanan Şentürk, uzun süren aramalarına rağmen gözlüklerini bulamadı. 2 saat süren macera ve adrenalin dolu o anlar hava ve su altı kameraları tarafından anbean kaydedildi. Sudan çıktığında gözlüğün bahane, asıl maksadın spor olduğuna dikkat çeken usta dağcı İsmet Şentürk, "Herhangi bir arama kurtarmada neler yapabileceğimizi görmek için daldık. Gözlüğü bulamadık, ama antrenman yapmış olduk" dedi

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