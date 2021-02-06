Kaza sonrası yerde yatan yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu  



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin (18), ağır yaralandı. Sürücünün savrularak, metrelerce sürüklendiği kaza, güvenlik kamerasına yansırken, bu sırada yoldan geçen Abdul El Hüseyin (45), yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet El Hüseyin´in kasksız olarak kullandığı elektrikli bisiklete, 16 PJ 995 plakalı Tuncay Kel (49) yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Ahmet El Hüseyin, başına aldığı darbeyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABANIN GÖZYAŞLARI

Bu sırada yoldan geçen Abdul El Hüseyin, yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce şoke oldu. Oğlunun yanına koşan Hüseyin, gözyaşlarına hakim olamadı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Ahmet El Hüseyin´in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elektrikli bisikletiyle ilerleyen gencin, kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı, savrulup, metrelerce sürüklendikten sonra kaldırıma düştüğü görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-06 10:35:49



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