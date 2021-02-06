Bursaspor seriyi 5’e çıkartmak istiyor

TFF 1.Lig’in 20’nci haftasında Pazartesi akşamı deplasmanda Giresunspor’la karşılaşacak olan Bursaspor, dış sahada oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı. Yeşil beyazlılar bu seriyi Giresun’da da sürdürmek istiyor.
TFF 1.Lig’in 20’nci haftası dikkat çeken bir maça sahne olacak. Ligin zirvesindeki Giresunspor sahasında Bursaspor’u konuk edecek. Son 4 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil beyazlı takım, Giresun’da da bu seriyi sürdürmek istiyor. En son yenilgisini 28 Kasım 2020’de 31’lik skorla Altay deplasmanında alan Bursaspor, sonrasında Bandırmaspor’u 21 mağlup edip, İstanbulspor’la 33 berabere kaldı. Bursa temsilcisi ardından da sezonun ilk yarısını Keçiörengücü’nü yenerek tamamladı. Bursaspor, sezonun ikinci devresini ise deplasmanda Adana Demirspor’u 21’lik skorla devirerek açtı
GiresunsporBursaspor maçı, Pazartesi akşamı saat 19.00’da başlayacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.