Otomobilin çarptığı genç yaralandı... O anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı genç yaralandı... O anlar kamerada

İHA

Otomobilin çarptığı genç yaralandı... O anlar kamerada

Bursa'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Suriye uyruklu gencin kazada yaralanması kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Ağaçişleri Sanayi girişinde meydana geldi.
Suriye uyruklu Ahmet El H. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Tuncay K. yönetimindeki 16 PJ 995 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce havalanan genç yere düştüğü sırada kafasını kaldırıma çarptı. Kanlar içerisinde kalan gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldığı traktörle kaçtı, 45 kilometre sonra yakalandı
YEREL HABERLER Çaldığı traktörle kaçtı, 45 kilometre sonra yakalandı
İşte gıda fiyatlarını arttıran sebepler Kuraklık, aşırı stoklama, dünya merkez bankalarının para basması, lojistik ve ambalaj maliyetlerinin artması tarımsal maliyetleri yüzde yüze varan oranda artırdı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Meclisi gıda fiyatlarında yaşanan artışa karşı çözümü konuştu Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı: "Mevcut sorunların çözümü için Merkez Bankası ve bakanlıklarla girişimlerimizi sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER İşte gıda fiyatlarını arttıran sebepler Kuraklık, ...
Kadın ve Çocuk Akademileri’nden “Psikoloji Seminerleri”
YEREL HABERLER Kadın ve Çocuk Akademileri’nden “Psikoloji ...
Alkol komasına giren şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Alkol komasına giren şahıs hayatını kaybetti
Bursaspor seriyi 5’e çıkartmak istiyor
YEREL HABERLER Bursaspor seriyi 5’e çıkartmak istiyor
Kaza sonrası yerde yatan yaralının oğlu olduğunu görünce gözyaşlarına boğuldu  
YEREL HABERLER Kaza sonrası yerde yatan yaralının oğlu olduğunu ...
(Özel) Yargıtay'dan emsal bahşiş kararı Bahşiş de ücret sayılacak Bahşişle çalışanlara Yargıtay’dan müjde geldi
YEREL HABERLER (Özel) Yargıtay'dan emsal bahşiş kararı Bahşiş de ...
(ÖZEL) Suya düşen gözlükler için eksi 10 derecede donduran macera Buz tutan gölün üzerinde yürüyüş yapan dağcı buz kırılınca suya düştü Gözlüklerini suda kaybeden dağcı 3 gün sonra aynı yere gelip buz gibi suda dalış gerçekleştirip gözlüklerini aradı 2 saat süren macera ve adrenalin dolu anlar hava ve su altı kameralarıyla görüntülendi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Suya düşen gözlükler için eksi 10 derecede ...
Lüks otomobil fiyatına güvercinlere beş yıldızlı otel
YEREL HABERLER Lüks otomobil fiyatına güvercinlere beş yıldızlı otel
Bursa'da kuyumcuyu pompalı tüfekle soyan iki kişi tutuklandı Kar maskeli pompalı tüfekli soyguncular tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da kuyumcuyu pompalı tüfekle soyan iki kişi ...
Altın düştü, borcu olan ve düğün yapacaklar kuyumculara koştu Dernek başkanı uyardı, altın tekrar eski zirveyi görecek
YEREL HABERLER Altın düştü, borcu olan ve düğün yapacaklar ...
Arkadaşını eve bıraktı, birlikte yemek yedi, ama pahalıya patladı Kısıtlama saatini unutan genç hayatının şokunu yaşadı
YEREL HABERLER Arkadaşını eve bıraktı, birlikte yemek yedi, ama ...
(Özel) Kısıtlamada alkollü sürücünün tavırları pes dedirtti Önce basın mensuplarına saldırdı, daha sigara yakarak dumanını kameraya üfledi
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlamada alkollü sürücünün tavırları pes ...
"Kış aylarında deri hastalıkları artışa sebep olabiliyor"
YEREL HABERLER "Kış aylarında deri hastalıkları artışa sebep ...
Genç kız karnındaki bıçak ile ambulansı bekledi Kendisini bıçaklayıp caddenin ortasına yattı, gerçeği hastanede itiraf etti
YEREL HABERLER Genç kız karnındaki bıçak ile ambulansı ...
Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Polisten kaçan otomobede uyuşturu bulundu: 3 gözaltı
Sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç yaralandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında köpeklerin saldırısına ...
Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 ...
Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı
Merdiven korkuluklarından düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Merdiven korkuluklarından düşen çocuk ağır yaralandı
Bursa’da avcılıkta kullanılması yasak 6 bin 500 metre pinter ele geçirildi Jandarma kaçak avcılıkta Uluabat Gölü’nde denetimlerini arttırdı
YEREL HABERLER Bursa’da avcılıkta kullanılması yasak 6 bin 500 metre ...
Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Merdiven boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve 27 kaplumbağa doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Ulubat gölünde pinter ile avlanılan 500 kilo balık ve ...
Gökyüzünde muhteşem görüntü Güneşin batmasıyla gökyüzü kızıl oldu
YEREL HABERLER Gökyüzünde muhteşem görüntü Güneşin batmasıyla ...