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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da çevre korumada ‘bio-teknolojik’ hamle

İHA

Bursa'da çevre korumada ‘bio-teknolojik’ hamle

Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyada pek çok çevre sorununun çözümüne basit, ucuz ve etkin çözümler sunan global bir bioteknoloji sisteminin öznesi olan vetiver bitki yetiştiriciliği projesi ile çevre korumada ‘bioteknoloji’ hamlesi başlattı.
Bursa’da gelecek nesillere daha temiz toprak, su ve hava bırakmak için altyapı ağının güçlendirilmesi, arıtma tesisleri, kirlilikle mücadele gibi pek çok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, toprak ve su içerisindeki ağır metallerin temizlenmesi ve erozyonla mücadele başta olmak üzere çevre korumada global bir bioteknoloji sisteminin öznesi olan vetiver bitki yetiştiriciliği projesinde önemli bir mesafe kat etti. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ARGE Şube Müdürlüğü koordinasyonunda geçtiğimiz Ekim ayında başlatılan proje kapsamında, ARGE Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü personellerinin katılımıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) teknik incelemeler yapıldı. Söz konusu teknik incelemede vetiver bitkisinin yetiştirilmesi ve uygulama metotları konusunda personele bilgi verildi. Teknik çalışmanın sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 5000 adet kök vetiver bitkisi alındı. Bu bitkiler Orhangazi Akeren köyü çıkışında bulunan BUSKİ doğal arıtma tesisi ve Gürsu Cambazlar köy girişinde bulunan dereye ekildi. Toplam 18 ayda tamamlanacak proje ile söz konusu alanlarda toprak ve su içerisinde yer alan ağır metallerin temizlenmesi sağlanacak.
Kökleri çelik gibi
Tropikal bir bitki olup, ağırlıklı olarak Hindistan’da yetiştirilmesine rağmen günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde çevre sorununun çözümüne basit, ucuz ve etkin çözümler sunan global bir bioteknoloji sisteminin öznesi olan vetiver bitkisi, Türkiye’de ağırlıklı olarak erozyonu önleme amaçlı kullanılıyor. Kökleri çeliğin 3’te 1’i kadar kuvvetli bir tutuculuk sağlayan bitki, böylece yamaçların stabilizasyonunda yüzde 60’a kadar varan dik eğimlerde toprağı tutar. Diğer bitkilerin yaşayamadığı aşırı asitli, tuzlu, alkali ve diğer problemli toprakların iyileştirilmesinde kullanılan bitki, maden yataklarında, çöp ve çeşitli atıklarla doldurulmuş alanlarda mevcut olan ağır metallerle ve zehirlerle kontamine olmuş toprakların rehabilitasyonunda kullanılıyor. Pestisitlerle ve aşırı kullanılmış zirai ilaçları topraktan çeken bitki, evsel atıklarla, zirai ilaçlarla ve kısmen de sanayi atıklarıyla kontamine olmuş suların temizlenmesinde de kullanılabiliyor. Kolay yanmadığı için orman yangınlarına karşı yangın şeritleri oluşturmada kullanılan vetiver bitkisinin taze yaprakları yem bitkisi olarak da kullanılabiliyor.
Önceliğimiz çevre
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sağlıklı bir çevrenin en öneli öncelikleri olduğunu belirterek, daha temiz su, hava ve toprak için her türlü çalışmayı hayata geçirdiklerini söyledi. Çok maliyetli olmasına rağmen altyapı yatırımlarından hiçbir taviz vermediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Sahip olduğumuz kaynaklara, atalarımızdan miras değil, yeni nesilden emaret alınmış olarak bakıyoruz. Bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmak için de hiçbir yatırımdan kaçınmıyoruz. ArGe Şube Müdürlüğü’müzün geliştirdiği proje de altyapı yatırımlarına göre hem çok ucuz hem de çevreci bir yatırım. Proje tamamlandığında özellikle toprak ve suyun önemli ölçüde ağır metallerden temizlendiğini göreceğiz. Önümüzdeki süreçte projeyi daha geniş alanlara yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.

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