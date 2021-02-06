Bursa'nın gurur kaynağı; BUSMEK

BUSMEK Yönetim Merkezi’ni ziyaret eden Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, “Bursa’da sanat ve meslek eğitimleri alanında BUSMEK’in yürüttüğü çalışmalar gerçekten hepimiz için gurur kaynağı” dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Köse ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Celal Elmas, BUSMEK’in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi almak için BUSMEK Yönetim Merkezi’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör ve BUSMEK Koordinatörü Eyüp Arda gelen heyete yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Merinos Kurs Merkezindeki atölyeleri gezen heyet, Ebru, Ciltleme, Hüsnühat ve Çini branşları hakkında eğitmenlerden bilgi aldı. Ebru sanatının sadece kağıda değil, ipek kumaşlara da uygulanabildiğini yakından tecrübe eden heyet, ciltleme sanatında kullanılan malzemeleri de yakından inceledi. Hüsnühat atölyesinde hat kalemleri ve kağıtlarının özelliklerini eğitmenlerden dinleyen, BUSMEK Sanat Galerisi’ndeki özel tezhip ve hüsnühat tablolarını yakından inceleyen heyet, kursiyer ürünleri satış ofisini de ziyaret ederek, ürünler ve branşlar hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, “Bursa’da sanat ve meslek eğitimleri alanında BUSMEK’in yürüttüğü çalışmalar gerçekten hepimiz için gurur kaynağı. Bu nitelikli eğitim faaliyetlerinizden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a tebriklerimi iletiyorum” dedi.

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Aynur Tezgör de “Müdürlüğümüz bünyesindeki imkanlar ile tüm Bursalılara ulaşmaya çalışıyoruz. BUSMEK ile sanat ve meslek kurslarını, Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezlerimizle anaokulu eğitimlerini, Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (BADEM) ile de psikolojik destekleri vatandaşlarımıza ücretsiz sunarak, hayatlarına pozitif anlamda dokunmaya çalışıyoruz” dedi

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