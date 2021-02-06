Mehmetçiğe çorap ören 118 yaşındaki Zeliha Nine'den mesaj var... 118 yaşındaki Zeliha Nine Mehmetçiklere çorap örüyordu, hediye edilen Türk bayrağını böyle öptü

Mehmetçiklere ördüğü çoraplarla gündeme gelip tüm Türkiye'nin Zeliha Ninesi olan 118 yaşındaki Zeliha Barlas kendisine hediye edilen Türk Bayrağı'nın öpüp birlik mesajı verdi.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan 118 yaşındaki asırlık çınar Zeliha Barlas, doğuda görev yapan asker evlatları için 115 çift çorap örerek Türkiye’yi duygulandırmıştı. Yaşına rağmen ördüğü çoraplarla Türkiye’de gündem olan Zeliha Barlas’ı televizyonda gören Türk Eğitim Sen, Türkiye Kamu Sen İl Başkanı Mustafa Deviren, Türk Diyanet VakıfSen Yalova Temsilcisi Emrah Sağlam ve beraberindeki heyet Zeliha nineyi ziyaret etti.

Zeliha Ninenin evinde dualar okuyan Türk Diyanet VakıfSen Yalova Temsilcisi Emrah Sağlam, Zeliha nineyi televizyonda gördüğünde çok duygulandığını ve kendisiyle tanışmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaret ve hediyeler karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Zeliha Barlas” Allah razı olsun çok mutlu oldum sizleri unutmayacağım Allah bizi ayırmasın ülkemizi korusun diyerek kendisine hediye edilen Türk Bayrağını öptü.

Zeliha Barlas’ın Oğlu Cafer Barlas ise, "Anneme Kuran'ı Kerim, eşarp, Türk Bayrağı ve seccade getirdiler. Çok mutlu olduk teşekkür ederiz. Ayrıca annemin sevincini de görüyorsunuz, minnettarız sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

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