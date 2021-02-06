Gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

Bursa'da Ak Parti Osmangazi Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını unutmadı. Gençler, kırsalda sahipsiz ve başıboş sokak köpeklerine mama dağıttı.

Osmangazi ilçesinde başta dağ yolu ve köyler olmak üzere sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde 300 kilodan fazla mama dağıtımı yapıldı.

"Mamalar Gençlikten" adı verilen program ile İlçe Gençlik Kolları'nın sokak hayvanlarına yardım yapmaya devam edeceğini belirten Ak Parti Osmangazi İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Çağatay Muti; “Sokak hayvanlarına yardım temalı projelerimiz devam edecek. Sadece dağıtım yapmakla kalmayıp vatandaşlarımızın duyarlı hale gelmesi için sosyal medyada kampanya da başlattık" dedi.

Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Abdullah Uğur da, "Bir yandan mahalle teşkilatlarımızı güçlendirirken, bir yandan bu tür çevreci ve sosyal projelerle tüm gençliğe ve insanlığa örnek olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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