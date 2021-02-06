Bursaspor’da 8’i futbolcu 11 ismin Covid-19 testi pozitif çıktı

Bursaspor Kulübü, Giresunspor maçı öncesi yapılan Covid19 testleri sonrası takımda 8'i futbolcu olmak üzere 11 isimde pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Giresunspor maçın öncesi yapılan Covid19 testinin sonuçlarını açıkladı. Yeşilbeyazlı kulüpte 11 ismin testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan bilgilendirilmede şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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