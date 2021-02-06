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Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

İHA

Metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen 29 yaşındaki inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan 29 yaşındaki Hasan Ö., 3 katlı binanın çatısında çalıştığı sırada asansör boşluğunun üzerindeki kalasa bastı. İddiaya göre bastığı kalas kırılınca metrelerce yükseklikten asansör boşluğundan aşağı düştü. Talihsiz genç ağır şekilde yaralandı. Olayı görenler hemen yardıma koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler ağır yaralanan Hasan Ö.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl Devlet Hastanesi’ne getirdi. Talihsiz gencin durumunun ağır olduğu olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza sonrası hastaneye akın eden yakınları gencin durumunun ağır olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

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