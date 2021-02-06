Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına 12 eksikle devam etti

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 20. haftasında pazartesi akşamı karşılaşacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına, sakatlıkları bulunan 4, Covid19 testi pozitif çıkan 8 futbolcusundan yoksun devam etti.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım, son bölümde taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan 4 futbolcusuyla birlikte Covid19 testi pozitif çıkan 8 oyuncusundan yoksun çalışmalarına devam eden Bursaspor’un hazırlıkları yarın yapacağı idmanla sürecek.

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