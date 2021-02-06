İnegöl Belediyespor - Halkbank: 1-3

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA)SALON: İnegöl
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatoz
İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov Ahmet Arslan, Nikola, Tudor, (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Berkun Üstündağ, Ahmet Emre Çetinkaya)
HALKBANK: Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş (Volkan Done, Caner Ergül, Walsh, Gökhan Gökgöz, Ediz Fırıncıoğlu)
SETLER: 21-25, 25-21, 17-25, 22-25
SÜRE: 132 dakika (31, 36, 29, 36)AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Halkbank´a 3-1 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-06 20:11:30
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.