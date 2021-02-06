İnegöl Belediyespor - Halkbank: 1-3

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Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa) (DHA)SALON: İnegöl

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatoz

İNEGÖL BELEDİYESPOR: Bertuğ Öndeş, Caner Çiçekoğlu, Bahov Ahmet Arslan, Nikola, Tudor, (Caner Dengin, Mehmet Almaz, Berkun Üstündağ, Ahmet Emre Çetinkaya)

HALKBANK: Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Aslan Ekşi, Berger, Faik Samet Güneş (Volkan Done, Caner Ergül, Walsh, Gökhan Gökgöz, Ediz Fırıncıoğlu)

SETLER: 21-25, 25-21, 17-25, 22-25

SÜRE: 132 dakika (31, 36, 29, 36)AXA Sigorta Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu´nda ağırladığı Halkbank´a 3-1 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-06 20:11:30



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