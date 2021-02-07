İnşaatın çatı katından düşen işçi hayatını kaybetti

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde 3 katlı inşaatın çatı katından asansör boşluğuna düşen Hasan Özpınar (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün 17.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde yapımı devam eden 3 katlı inşaatta meydana geldi. Çatıda çalışan işçi Hasan Özpınar, yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Özpınar, ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-07 09:34:23



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