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(Özel) 79 yaşındaki gurbetçiden ilginç koleksiyon Almanya'da senelerce nadir otomobillerin amblem ve farlarını toplayıp koleksiyon yaptı

İHA

(Özel) 79 yaşındaki gurbetçiden ilginç koleksiyon Almanya'da senelerce nadir otomobillerin amblem ve farlarını toplayıp koleksiyon yaptı

– Almanya'da çalışan 79 yaşındaki Süleyman Şahin, 1980 yılından beri Avrupa’daki 900’e yakın araba amblemi ve farını toplayarak ilginç bir koleksiyona sahip oldu.
Otomobillere ayrı bir tutkusu olan 79 yaşındaki Süleyman Şahin, araçların logo ve modellerine ait amblemleri biriktirmeye başladı. 1980 senesinden bu yana topladığı amblemlerle ilginç bir koleksiyona imza atan Şahin, ayrıca topladığı ampullerle de dikkat çekiyor. Almanya'da hafta sonları hurdaya ayrılan arabaların sağlam parçalarını söküp hurdacıya sattığını ifade eden Şahin, “Bu markaları o zamanlar toplamaya başladım. Almanya’dan her gelişimde getirdim. Emekli olunca bunları evde sergiliyorum. 40 yıl Almanya’nın Bonn şehrinde kaldım. Orada çalışıyordum. Çok meraklıydım. Çok kişiyi ilgilendirmezdi belki, fakat benim için bambaşkaydı. Bunları özenerek sakladım. Çoluk çocuk geldiği zaman dokunmayın diyorum. O kadar benimsedim. Askerden sonra bu mesleğe başladım. İstanbul’da şoförlük yaptım. Askerde de tabur kumandanı şoförlüğü yaptım. 60 küsur senedir bu işin hastası oldum. Aşağı yukarı 900’e yakın araba amblemi var. Avrupa’da geçmişte ne kadar araba markası varsa hepsinin logoları var. Mesela 850 Fiat; çok kişi bunu görmemiştir. Bu araba 40 yıl önce vardı. 80 senelik arabaların amblemleri var. Böyle bir koleksiyonun hiç kimsede olmadığını tahmin ediyorum” dedi.
Araba farlarını da topladığını ifade eden Şahin, “500‘e yakın da otomobil farım var. Hepsini denedim ve yanıyor. 12 volt ve 6 voltlar vardı. Şimdi 6 voltluk farları olan araba piyasada yoktur ya da çok azdır. Ama buradakilerin yarısı 6 voltluk. Herkesin anlayacağı bir şey değil, ama bana çok büyük zevk veriyor” şeklinde konuştu.
Şimdilerde bu koleksiyona değer verebilecek birini aradığını belirten Şahin, “Benden sonra buna değer vereceklerini düşünmüyorum. Ben kendi meraklısı ve değerini veren olursa bunu teslim ederim. Dünyada azdır böyle bir koleksiyon. Almanya’ya 1971’de gitmiştim, hâlâ da orda sayılıyorum. Oturma iznim var. Ama burada daha huzurlu olduğum için Gemlik’te kalıyorum” diye konuştu.

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