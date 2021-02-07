Üreticiler ürünlerde tarladan markete gidene kadar yaşanan artıştan şikayetçi

Bursa'da İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve çiftçiler, ürünlerde tarladan markete gidene kadar yaşanan fiyat artışından şikayetçi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, tarladan tüketicinin sofrasına gelen sebze ve meyvelerde kazananların aracılar ve marketler olduğunu, tarlada 70 kuruşa satılan lahananın pazarda 3 lira, marketlerde ise 4 ile 5 lira arasında satıldığını söyledi. Çelik, "İlçemizde lahana hasadı başladı. Lahana tarlada 70 kuruş ama pazarda 3 lira. Büyükşehirlerde marketlerde fiyatlar daha farklı oluyor. Tarladan pazara gelene kadar fiyat arasındaki makas insanları şaşırtıyor. İlçemizde maalesef don olaylarından dolayı hem lahana hem de marulların büyük bir bölümü yandı. Bunlarda üreticileri daha da zor durumda bıraktı. İnegöl'de artık kapalı alanlardaki tarıma da yönelmeler var. Son yıllarda vatandaşlar bunlara doğru yöneldi" dedi.

Lahana üreticisi Kenan Alkman ise, "Lahana hasadı başladı ama tarlamızda kırağı ve don olaylarından dolayı düşük bir rekolte var. Tarladaki lahanalar 4 kilo olması gerekirken gördüğünüz gibi 2 kilo, 70 kuruşa tarlada lahanayı veriyoruz. Ama bizleri şu anda bu kurtarmıyor" diye konuştu. Durumdan aracıların kazançlı çıktığını anlatan Alkman, "Onlar kazanıyor ama biz kazanamıyoruz. Arkamda gördüğünüz kıvırcık marulların olduğu yer donmadan dolayı hepsi yandı. 40 bin maldan hiçbir şey alamayacağız, süreceğiz tekrardan. Açık tarlada durum böyle ama seralarda aynı fark eden bir şey yok. Havaların eksileri göstermesiyle malların çoğu yandı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İnegöl'de lahana hasadı başlarken, geçtiğimiz günlerde yaşanan don ve kırağı sebebiyle başta marul, lahana gibi kışlık ürünlerin yüzde 50'sinin yandığı ifade edildi.

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