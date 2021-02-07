Medicana Bursa Hastanesi Onkoloji doktor ve hemşireleri, kanserin erken teşhis ve tedavisi konusuna dikkat çekti.

Onkoloji, teşhis ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım sergileyen Medicana Bursa Hastanesi Onkoloji doktorları, 'Kansere değil hayata şans ver' pankartıyla farkındalık oluşturdu. 'Erkenden harekete geç. Geç olmadan fark et' sloganıyla halkı bilinçlendirmek isteyen Medicana Bursa Hastanesi Onkoloji doktor ve hemşireleri, hastane ana girişinde açılan stantta hastaneye gelen hastalara birebir bilgi verdi. Bursa’da açıldığı günden bu yana multidisipliner tedavi yaklaşımı ve tıbbın tüm dallarında sahip olduğu güçlü hekim kadrosu ile teknolojiyi takip ederek hizmet veren Medicana Bursa Hastanesi hekimleri, "Burada hedef, kanserin teşhis ve tedavi edilebilirliğinin farkındalığını oluşturmaktır. Artık teknolojideki gelişmelerle birlikte kanser teşhisi çok daha rahat ve erken evrelerde konulabilmektedir. Tedavide teknolojik ilerlemelerle birlikte kanser tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle ailesinde meme, kolon, mide ve yumurtalık kanseri vakaları görülen 50 yaş altı bireylerin mutlaka tetkik yaptırmaları gerekiyor. Kanser amansız ve çaresiz bir hastalık değildir. Bu sebeple mutlaka bir hekim kontrolü altında ve düzenli takiplerle kanseri yenmemiz mümkündür. Kansere sebep olan faktörler genetik ve çevresel olarak ayrılmaktadır. Çevresel faktörlerin değiştirilebilmesine bağlı olarak da kansere yakalanma oranı azaltılabilir” şeklinde konuştu.

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