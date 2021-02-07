Bursa için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 8 Şubat pazartesi 03.00'dan, 9 Şubat salı 03.00' a kadar sürmesi tahmin edilen kuvvetli rüzgar için yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuvvetli rüzgarın, Marmara'nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (5070 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

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