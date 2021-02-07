Şadırvanlı Han’da Doğu-Batı Konuşmaları

Tarihi Kayhan Çarşısı’nda Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat bulan Şadırvanlı Han, Uludağ Üniversitesi ile imzalanan protokolün ardından her hafta farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Bursa’nın yeni kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet vermeye başlayan Şadırvanlı Han’da pandemi nedeniyle etkinlikler, tedbirli ve sınırlı sayıda katılımla gerçekleşiyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği kültür merkezinde, akademisyenler farklı konulardaki düşüncelerini katılımcılarla paylaşıyor. Şadırvanlı Han Eğitim Merkezi olarak hizmet veren merkezde düzenlenen ‘Osmangazi Doğu Batı Konuşmaları’nın ilk dersinde; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aytekin Özel, mantık ilminin tarihsel doğuşunu ve gelişimini anlattı. Sorucevap olarak gerçekleşen derste, mantık ilminin Batı ve Doğu’daki temsilcilerinden ve temel yaklaşımlarından bahseden Prof. Dr. Özel, İmamı Gazali açısından mantığın İslam ilimlerinde kullanımını da ele aldı. İslam dünyasında genel olarak mantı ilminin bilinenlerden hareketle bilinmeyenleri elde etme ilmi olduğunu ifade eden Özel, “Mantık aynı zamanda, amacına göre fikir yürütürken zihni hatadan koruyan bir ilim olarak da tanımlanır. İslam dünyasında öteden beri var olan fikri problemlere mantık ilmi ile çözümler getirme çabası İmamı Gazali ile zirveye ulaşmıştır” dedi.

Osmangazi Doğu Batı Konuşmaları’nın bir sonraki dersi, 17 Şubat Çarşamba günü Şadırvanlı Han’da gerçekleştirilecek.

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