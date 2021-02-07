2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 - Eyüpspor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Eyüpspor’a 20 mağlup oldu.
Stat: M. Fehmi Gerçeker
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu x, Uğur Başdaş x, Hüseyin Aycan x
Karacabey Belediyespor: Veysel x, Hasan Güleryüz x, Sergen x (Taşkın dk. 78 ?), İlyas x (Ömer Faruk dk. 83 ?), Alper x, Gökhan x, Onur x, Temel x, Berk Ali xx (Alperen dk. 88 ?), Sadık Arda x, Ömer x (Arda Suat dk. 84 ?)
Eyüpspor: Emrullah xx, Doğan xx, Muhammed xx (Mikail dk.90 ?), Onur xx (Sadık dk. 70), Okan xx (Muharrem dk. 90 ?), Serdar xx, Taşkın xx, Bülent xx, Taha xx (Görkem dk. 70 x), Tarık xx, Bekir xx (Timur dk. 11 xx)
Goller: Okan (dk.37), Görkem (dk.76) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Muhammed, Tarık, Doğan (Eyüpspor)
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