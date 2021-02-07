2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 - Eyüpspor: 2

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Eyüpspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: M. Fehmi Gerçeker

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu x, Uğur Başdaş x, Hüseyin Aycan x

Karacabey Belediyespor: Veysel x, Hasan Güleryüz x, Sergen x (Taşkın dk. 78 ?), İlyas x (Ömer Faruk dk. 83 ?), Alper x, Gökhan x, Onur x, Temel x, Berk Ali xx (Alperen dk. 88 ?), Sadık Arda x, Ömer x (Arda Suat dk. 84 ?)

Eyüpspor: Emrullah xx, Doğan xx, Muhammed xx (Mikail dk.90 ?), Onur xx (Sadık dk. 70), Okan xx (Muharrem dk. 90 ?), Serdar xx, Taşkın xx, Bülent xx, Taha xx (Görkem dk. 70 x), Tarık xx, Bekir xx (Timur dk. 11 xx)

Goller: Okan (dk.37), Görkem (dk.76) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Muhammed, Tarık, Doğan (Eyüpspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.