Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı Yeşil-beyazlılar son taktik idmanı Giresun'da yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor, TFF 1.Lig’in 20. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının antrenmanını Giresun’da gerçekleştirdi.

TFF 1.Lig’in 20. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Giresun'da akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde çift kale maç yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.