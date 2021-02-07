TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor:84-77



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

SALON: Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Ali Köseoğlu

TOFAŞ: Berkan Durmaz, Berk Uğurlu 12, Dj White 12, Tarik Phillip 23, Muhsin Yaşar 8, De Vaughn Akoon Purcell 27, Jeremy Simmons 2, Semaj Christon, Berke Büyüktuncel, Mert Konuk

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Birkan Batuk, Lamar Anthony Peters 6, Marial Shayok 14, Kenneth Kadji 10, Metin Türen 6, Justin Earl Tillman 5, Xavier Munford 23, Ender Arslan, Oğuz Savaş 8, Can Maxim Mutaf 5

1.PERİYOT: 15-20

DEVRE: 43-37

3.PERİYOT: 64-53

5 FAUL: 38.53 Jeremy Simmons (TOFAŞ) - 39.05 Lamar Anthony Peters (Frutti Extra Bursaspor)

TOFAŞ Basketbol Takımı´nın ev sahipliğinde oynanan Bursa derbisine her iki ekip de dengeli başladı. 5. dakika Frutti Extra Bursaspor´un 8-9´luk üstünlüğü ile geçildi. Üstünlüğün sürekli olarak el değiştirdiği ilk periyodun son saniyelerine doğru Oğuz Savaş ve Munford ile sayılar bulan konuk ekip, bu bölümü 15-20 önde kapadı. İkinci periyodun ilk dakikalarında Frutti Extra Bursaspor, 4 faul takım faul hakkını doldururken, TOFAŞ da serbest atış çizgisinden yakaladığı fırsatları değerlendirdi. Öne geçen TOFAŞ karşısında, Kadji´nin sayılarıyla toparlanan konuk ekip, 17. dakikada skoru 35-35´e eşitledi. Devrenin sonlarına doğru 8-0´lık seri yakalayan TOFAŞ, soyunma odasına da 43-37´lik skor üstünlüğü ile gitti. İkinci yarıya iyi başlayan TOFAŞ, Muhsin´in smaç basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Bu bölümde oyun üstünlüğünü ortaya koyan ev sahibi, Akoon Purcell´in iyi oyunu sonrası 27. dakikaya girilirken farkı 15 yaptı: 60-45. Munford´un sayılarıyla nefes alan Frutti Extra Bursaspor´un çabaları yetersiz kalırken, final periyoduna TOFAŞ´ın 64-53´lük üstünlüğü ile girildi. Savunmasını sertleştiren TOFAŞ, hücumda da skorer kimliğini sürdürünce oyunda hakimiyetini de artırdı. Akoon Purcell ile sayılar bulmaya devam eden ev sahibi, 35. dakikayı da 78-62 önde geçti. Önce Peters, ardından Munford´un üst üste dış atış isabetleriyle umutlanan konuk ekip, farkı da bir anda 6´ya indirdi: 78-72. Berk´in turnikesi sonrası Kadji, 3 serbest atışı da sayıya çevirerek farkı bu kez 5´e indirdi: 80-75. Ancak, kalan bölümlerde savunma disiplinini koruyan TOFAŞ, parkeden de 84-77 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligde 11. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise 13. mağlubiyetini aldı.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-07 22:12:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.