(Özel) Bu manzarayı izlemek için şehir dışından geldiler Uludağ’ın göletle buluştuğu manzara hayran bırakıyor

Bursa’da tabiat harikası gölet ziyaretçileri büyülüyor.

Keles ilçesinin Gököz köyünde bulunan gölet, Uludağ’ın karla kaplı sırtlarını boydan boya görüyor. Uludağ’ın karla kaplı zirveleri göletin içine yansıyınca seyrine doyum olmayan bir manzara ortaya çıkıyor. Bu eşsiz manzarayı izlemek isteyen vatandaşlar Bursa şehir merkezinden ve farklı şehirlerden bu manzarayı izlemek için geliyor. Kartpostalları aratmayan bir manzaraya sahip Gököz göleti özellikle Uludağ’a kar yağdığında manzarasıyla izleyenleri hayran bırakıyor.

İstanbul’dan bu manzarayı izlemek için geldiklerini ifade eden ziyaretçiler, "Buranın ismini sosyal medyada duyduk. Çok beğendik. Bu güzel manzarayı izlemek için yüzlerce kilometre öteden geldik. Uludağ’ın karla kaplı zirvelerini buradan izlemek çok keyifli. Burada bulunan gölete karlı kaplı zirveler yansıyınca ayrı bir güzel oluyor" dedi.

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