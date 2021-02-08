Dağder’in milat dönemi Dağder, “Kamu Yararına Çalışan Dernek” Statüsüne kavuştu

Bursa’nın hemşehri dernekleri arasında bulunan DağDer, uzun zamandır beklediği “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne kavuştu. Dağder Genel Başkanı Yaşar Türk, derneğin bu statüyü elde edebilmek için geçtiği zorlu süreci düzenlenen basın toplantısında dile getirdi.

Dağder Genel Başkanı Yaşar Türk, derneğin Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsüne kavuşması nedeniyle Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda derneğin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Türk, "Kurulduğu 1986 yılından bu yana Bursa'nın en büyük ve en etkin sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Dağder, Cumhurbaşkanlığının 13.01.2021 tarih ve 3426 sayılı kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsünü kazanmıştır. Bursa'daki dernek merkezi, 6 şubesi, 4 temsilciği ve bünyesindeki 117 köy derneğiyle Bursa'nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biridir. Bu statüye ulaştıktan sonra gerçekleştireceğimiz faaliyetler için daha geniş imkanlara sahip olacağız. Dağder'in “Kamu Yararına Dernek” statüsüne kavuşması, büyük bir başarının ve emeğin tescillenmesi anlamına gelmektedir. Bu başarıda emekleri olan geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yaşar Türk, Dağder'in Kamu Yararına Dernek statüsüne kavuşmasındaki süreçte ilgi ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, önceki dönem dernek başkanlarına ve Bursalı bürokratlara teşekkür etti. Düzenlenen toplantı sonrası eski başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi ve yöreyi anlatan kitap hediye edildi.

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