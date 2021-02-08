Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

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İsmail Hakkı SEYMEN-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA'da ayağı taşa takılıp, yoldan geçen otomobilin önüne düşme tehlikesi geçiren kişi saniyelerle kurtuldu. O an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Önceki gün saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Osmangazi Caddesi´nde bir iş yerinden elinde poşetlerle çıkan kişi, ayağının taşa takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, hızla gelen aracın son anda manevra yapmasıyla kurtuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Abdulselam UĞUR

2021-02-08 09:48:14



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