Sigarayı bırakmak isteyenler için yardımcı olacak tavsiyeler

Sigaranın 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açtığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, bırakmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

Dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Burgazlıoğlu, “Dünyada 5,4 milyon insan, yani her 6 saniyede bir kişi tütün tüketiminden kaynaklı sebeplerle hayatını kaybetmektedir. Tüketim böyle devam ederse 2030 yılında bu sayının 10 milyona yakın kişi olması beklenmektedir. Dünyada ve ülkemizde en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Sigara dumanı içinde katran, karbon monoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5000’den fazla sayıda kimyasal bileşen bulunmaktadır.

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) sigarayı 1. derece kanser yapıcı madde olarak kabul etmiştir” dedi.

Türkiye’nin tütünle mücadelede ön sıralarda yer aldığını, sigarayı bırakmanın mümkün olduğunun ve bu süreçte asla karamsarlığa düşülmemesi gerektiğinin önemle altını çizen Uzman Dr. Başak Burgazlıoğlu, sigarayı bırakmak isteyenler için yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu:

"Öncelikle sigarayı bırakmayı gerçekten istemek gerekiyor. Sigarayı bırakamayacağınızı asla düşünmeyin ve karamsarlığa izin vermeyin. Bırakmak için mutlaka kendinize bir gün belirleyin. Belirlediğiniz gün çok uzak ya da çok yakın olmasın. Kendinize hazırlanmak için süre tanıyın. Bırakma konusundaki kararlılığınızı yakınlarınıza bildirin. Sigarayı bırakmayı isteme sebeplerinizi bir kağıda yazın ve görebileceğiniz yerlere asın. Her gün mutlaka bu sebepleri tekrar edin. Sigarayı hatırlatacak eşyaları çakmak, sigaralık ve küllük gibi etkenleri kaldırın. Cebinizde veya çantanızda sigara ve çakmak taşımamaya özen gösterin. Sigara içme isteği uyandıracak ortamlardan bir süreliğine uzak durun. Sigarayı çağrıştıracak ortamların yeniden düzenlenmesini sağlayın. Sigara içilen koltuğun veya masanın yerinin değiştirilmesi, perdelerin yıkanması, evin temizletilmesi gibi. Şiddetli sigara içme isteği geldiği zaman biraz dolaşın, oda değiştirin. Bir meyve yiyin ya da su için. Kafanızı sigara düşüncesinden uzaklaştıracak işlerle uğraşın. Sigarayı neden bıraktığınızı hatırlayın. Derin nefes alıp verin. Bu istek beş altı dakika sonra geçecektir. Tek başınıza zorluklarla başa çıkamayacağınızı düşünüyorsanız mutlaka profesyonel destek alın. İş yeri hekiminize veya bir sağlık kuruluşuna başvurun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.