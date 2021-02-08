Özhan personeline evlilik okulu eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özhan personeline evlilik okulu eğitimi

İHA

Özhan personeline evlilik okulu eğitimi

Bursa’nın ilk perakende eğitim merkezi olan Özhan Akademi, bir ilke imza attı. Özhan Marketler Zinciri’nin tüm personeli için Evlilik Okulu eğitimleri düzenleniyor.
Mağazalar zincirinin bünyesinde bulunan eğitim merkezinin düzenlediği eğitimler online kanaldan ilerliyor. Eğitimlerde; aile ve evlilik, kök aileler, ilişkide sınırlar, denge, ortak hedefler, kültür farkları, sağlıklı aile, iletişim, farklılıkları çözme yolları, karar verme yöntemi, ilişkinin canlı tutulması konuları ele alınıyor. Özhan Akademi Müdürü Nehir Sarel, "Personelimizin kişisel ve mesleki gelişimleri için hazırladığımız gelişim programlarının dışında onların sosyal hayatlarına yönelik eğitimler de planlıyoruz. Hedefimiz tüm çalışanlarımızın başarılı ve mutlu olmaları. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, verimlilik ve kalite çalışmalarına özen gösteren kurumumuz, bünyesine Özhan Akademi Müdürlüğü’nü ekledi. Özhan Akademi, 10 Temmuz 2020 tarihinde faaliyetlerine başladı. Gelişimin hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir unsur olduğu düşüncesiyle çalışmalarını sürdürüyor. Özhan ailesi olarak uzun yıllar birlikte çalıştığımız yöneticilerimizin eğiticinin eğitimi kurs programlarını tamamlayarak iç eğitmenlerimizin görev aldığı sürekliliği olan eğitimler düzenlemek, gelişim basamaklarını takip etmek ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen çalışmalarla yol almak hedefindeyiz" şeklinde konuştu.
Psikoloji Aile Danışmanı Uzm. Psk. Seden Çakır ise "Aile ve evlilik kurumu zaman içinde içerik ve boyut değiştirmesine ve kültürden kültüre farklılıklar içermesine rağmen evrenseldir ve toplumun temel birimidir. İnsan hayatında önemli bir yere sahip olan aile ve evlilik kurumu, modern yaşam içerisinde değişen değerler, beklentiler, ekonomik yapı, göçler, artan şiddet, çevresel tehlike ve tehditler, salgın hastalıklar ve belirsizlikler sebebiyle ortaya çıkan sorunlar ile de baş etmek durumundadır. Evlilik içinde yaşanan problemler kişilerin beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, hayat doyumlarını azaltmakta iş yaşantılarına ve verimliliğini de etkilemektedir. Evlilikte yaşanan çatışmalar çocuk ve ergenlerin sosyal ve akademik yaşantılarında da başarısızlıklara sebep olmaktadır. Evlilik okulu eğitimleri ile evlilik kararı alacak kişilerin bilinçli bir şekilde eş seçimi yapmalarına, sağlıklı bir aile oluşturmalarına, aile uyum becerileri geliştirmelerine, hali hazırda evlilik yapmış kişilerin ise daha iyi iletişim becerileri geliştirerek çatışmalarını olumlu ve gelişime katkı sağlayacak şekilde yönetmelerine, ilişki problemleri ile sağlıklı şekilde baş etmelerine, rol çatışmalarını çözümlemelerine, farklılıkları çözme yolları ve karar verme yöntemlerini gözden geçirmelerine, ilişkinin canlı tutulabilmesi için gerekli yöntemleri öğrenmelerine olanak vermek amacıyla düzenlenmiştir" dedi.
Son olarak söz alan Özhan Akademi Kurumsal Gelişim Danışmanı Uzm. Psk. Pembegül Üner, "Evlilik içerisinde yaşanan çatışma ve ilişki problemleri sonucunda alınan boşanma kararlarının tümünü engellemek şüphesiz ki mümkün değildir. Ancak bu tip önleyici eğitim faaliyetleri ile gelecekte istenmeyen olay ve sonuçlar ile karşılaşmamak için önceden bazı önlemler almak ve toplum ruh sağlığını korumaya katkıda bulunmak gereklidir. Ruh ve beden sağlığı iyi olan bireyler içinde bulundukların topluma daha çok katkı sağlayacak, verimliliği arttıracak ve daha fazla mutlu ve doyumlu bir yaşam süreceklerdir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sigarayı bırakmak isteyenler için yardımcı olacak tavsiyeler
YEREL HABERLER Sigarayı bırakmak isteyenler için yardımcı olacak ...
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu
(Özel) Kıraathaneye çevrilen eve polis baskını
YEREL HABERLER (Özel) Kıraathaneye çevrilen eve polis baskını
Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, sarıldı
YEREL HABERLER Basın mensuplarına önce saldırdı, sonra dans edip, ...
Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
Dağder’in milat dönemi Dağder, “Kamu Yararına Çalışan Dernek” Statüsüne kavuştu
YEREL HABERLER Dağder’in milat dönemi Dağder, “Kamu Yararına Çalışan ...
(Özel) Bu manzarayı izlemek için şehir dışından geldiler Uludağ’ın göletle buluştuğu manzara hayran bırakıyor
YEREL HABERLER (Özel) Bu manzarayı izlemek için şehir dışından ...
(Özel) Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık atölye var Yüzlerce yıllık tezgâhlarda kumaş üretip bebek yapıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Bu köyde her evin altında yüzlerce yıllık ...
12 bin adet zeytin fidanına el konuldu
YEREL HABERLER 12 bin adet zeytin fidanına el konuldu
Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, gazetecilere saldırıp tepki gösterdiler Kısıtlamada alkollü yakalandı tavırları ‘Pes’ dedirtti
YEREL HABERLER Alkollü halde sokağa çıkıp araç kullandılar, ...
TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor:84-77
YEREL HABERLER TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor:84-77
TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor (FOTOĞRAFLAR)
12 bin adet zeytin filesine el konuldu
YEREL HABERLER 12 bin adet zeytin filesine el konuldu
Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı Yeşil-beyazlılar son taktik idmanı Giresun'da yaptı
YEREL HABERLER Bursaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını ...
Başkan Aykurt çevreye duyarlı çocukları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Aykurt çevreye duyarlı çocukları ağırladı
2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 - Eyüpspor: 2
YEREL HABERLER 2. Lig: Karacabey Belediyespor: 0 - Eyüpspor: 2
Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü
Ekip arabasını görenler kaçacak yer aradı
YEREL HABERLER Ekip arabasını görenler kaçacak yer aradı
Şadırvanlı Han’da Doğu-Batı Konuşmaları
YEREL HABERLER Şadırvanlı Han’da Doğu-Batı Konuşmaları
Karacabey Belediyespor - Eyüpspor: 0-2
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor - Eyüpspor: 0-2
İnegöl semalarında Paraşütlü Roket havalandı
YEREL HABERLER İnegöl semalarında Paraşütlü Roket havalandı
Karacabey’de bağımlılıkla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Karacabey’de bağımlılıkla mücadele sürüyor
Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümünde önemli adım
YEREL HABERLER Yıldırım Mevlana Kentsel Dönüşümünde önemli adım
Bursa’da çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek
YEREL HABERLER Bursa’da çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek