Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi şifa dağıtıyor

Pandemi nedeniyle birçok hastanenin sağlık hizmeti sunumunda sınırlamaya gidildiği bu dönemde Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi tam kapasite çalışmaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok noktasından gelen hastaların şifa bulduğu merkezde ayda ortalama 100 hastaya hizmet veriliyor.

Özellikli tedavi gerektiren yanık vakaları, Bursa Şehir Hastanesi bünyesindeki yanık merkezinde başarıyla tedavi ediliyor. İçerisinde 2 poliklinik, 12 servis yatağı, 14 yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane bulunan yanık merkezi, yalnızca Bursa ve bölgeye değil,Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yanık vakalarına da tedavi hizmeti veriyor. Merkezde bulunan pozitif ve negatif basınçlı odalarda bulaşıcı hastalığı bulunan hastalar, personele bulaş riski olmadan tedavi edilirken, aynı şekilde bağışıklığı düşük hastalar da çevre etmenlerden gelecek viral tehlikeye karşı korunabiliyor.

Merkezde verilen hizmetlerle ilgili bilgiler veren Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi hekimlerinden Op. Dr. Sabriye Dayı, “Çoğu hastanede yanık üniteleri kapatıldığında merkezimiz hizmet vermeye devam etti. Merkezimiz, çevre illerden, hatta Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz’den bile hasta kabul etmektedir. Bütün hastaların hem medikal hem cerrahi olarak gereken tüm işlemleri anında yapılabilmektedir. Poliklinik hizmetlerimiz de devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle kararlaştırılmış birçok ameliyat ertelendiği bir ortamda hemen her gün acil olarak dört, beş ameliyat aldık ve pansumanlara devam ettik. Tüm ekibimiz ile en az enfeksiyon ve ölüm oranlarıyla göreve devam etmekteyiz” dedi.

Merkezin aktif halde 26 yatağının bulunduğu bilgisini veren Op. Dr. Dayı, “Burada hiçbir ayrım gözetmeksizin, boş olan yatak, gelen hastalarımıza ayrılabilmektedir. Çocuk veya erişkin o anda hangisi uygunsa derhal alabilmekteyiz. Bütün odalarımız, gerektiğinde yanık yoğun bakım odasına çevrilebilecek durumdadır. Merkezimize gelen bir hasta, hiçbir şekilde dışarıya çıkmadan, her şeyi yapılabilmektedir” şeklinde konuştu.

Çocuklarda özellikle haşlanma yanıklarının sık görüldüğüne dikkat çeken Op. Dr. Dayı, bu konuda aileleri uyararak, sözlerine şu şekilde devam etti:“Biz öncelikle ailelerin çocuklarının hiçbir şey yapmayacaklarını düşünmemelerini istiyoruz. Öyle çocuklarımız buraya geliyor ki örneğin bir vakamız, iki şişi birden elektrik prizine sokarak, ellerini yakmıştı ve el parmakları kopmak üzereydi. Biz el cerrahimiz ile birlikte gereken her şeyi yaparak, parmakları kurtardık. Bu gibi örnekler fazlasıyla mevcut. Her zaman bir kaza olabilir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım.”

Merkeze gelen hastaların bakımı, pansumanı, psikolojik desteğinin hemşireler tarafından sağlandığını dile getiren Hemşire Özlem Solar ise, “Tüm yaş gruplarına hizmet verdiğimizden hemşirelik bakımı da bir kat daha artmış oluyor. Hemşirelerimiz, hem çocuk yoğun bakım hem erişkin yoğun bakım hem de yanık hastalarına bakıyorlar. Bir de taburcu ettiğimiz hastalarımıza, bir süre poliklinik takibi yapıyoruz. O yüzden hastalarla iletişim halinde kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

