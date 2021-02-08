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(Özel) 40 yıl sonra gelen afet yüzlerce yıllık ağaçları yaktı Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin elde edildiği ağaçlar aşırı soğuktan yandı

İHA

(Özel) 40 yıl sonra gelen afet yüzlerce yıllık ağaçları yaktı Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin elde edildiği ağaçlar aşırı soğuktan yandı

Dünyanın en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa'nın 7 ilçesinde aşırı soğuktan dolayı binlerce zeytin ağacı yandı.
Bursa'nın ağırlıklı olarak Mudanya, Nilüfer, Osmangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde bulunan 200 köyde zeytin ağaçları soğukların eksi 11 dereceyi bulmasıyla yandı. Bilhassa en kaliteli sofralık zeytinlerin yetiştirildiği Mudanya'da hasar yüzde 90'ları buldu.
En büyük geçim kaynakları zeytincilik olan Mudanya ilçesindeki köylüler, yanan ağaçlarından 3 yıl mahsul alamayacak. Görülen aşırı soğuktan dolayı yüzlerce yıllık zeytin ağaçları "sanki fırına konulmuş" gibi yandı. Yandığı için yaprakları kuruyan ağaçların yaprakları dökülüp tekrar yeşermesi 3 yılı bulacak. Mudanya ilçesinde bu denli afet en son 40 yıl önce görülmüştü. En büyük geçim kaynağı zeytincilik olan Mudanya ilçesindeki çiftçiler devletten gelecek yardımı bekliyor.
Hasar gören bölgeleri inceleyen Marmarabirlik 150 Sayılı Mudanya Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, "Maalesef 16 Ocakta yaşanan dondan sonra zeytin ağaçlarımız adeta fırına sokmuş gibi yandı. Bu kadar sert bir kış beklemiyorduk. Hava sıcaklığı eksi 11'leri gördü. Daha yüksek kesimlerde eksi 15 dereceyi buldu. Denize 7 kilometre uzaklıktaki alanın bu şekilde yanması en son 40 yıl önce olmuştu. Bursa'da 8 ilçede ve 200 köyde büyük hasar var. Yanan zeytin ağaçları 3 yıl kendini toparlayamaz. Müstahsil 3 yıl mahsul alamayacak. Biz devletimizden faizsiz kredi imkânı, borç erteleme veya üreticimize destek sunulmasını bekliyoruz. Üreticinin kendisini idâme ettirebilmesi için destek şart. Mudanya ilçesinin köylerinin ana geçim kaynağı zeytin. Çiftçiler 3 yıl mahsul alamayacak, destek olmazsa zeytinliklerini satmak durumunda kalabilir. Hasarın yüzde 90'lara kadar çıktığı yerler var" dedi.
Dondan zeytin ağaçları büyük hasar gören üretici Savaş Taştan, "Böyle bir afet en son 40 yıl önce meydana gelmiş. 40 yıl sonra bölgemiz yine don yaşadı. Zeytin ağaçlarımız aşırı soğuktan dolayı donarak yandı. Bu ağaçların kendini toparlaması 3 yılı bulur. Biz 3 yıl boyunca zeytin alamayacağız. Devletimizden zeytin üreticisine destek olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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