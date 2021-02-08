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Bursa'daki çiftlik yangınının ardından cinayet çıktı Çiftlik sahiplerinin işlediği cinayet sonrası ölen kişinin yakınlarının çiftliği kundakladığı ortaya çıktı

İHA

Bursa'daki çiftlik yangınının ardından cinayet çıktı Çiftlik sahiplerinin işlediği cinayet sonrası ölen kişinin yakınlarının çiftliği kundakladığı ortaya çıktı

Bursa'da 51 yaşındaki adamın dövülerek öldürmesinin ardından, ölen adamın yakınlarının cinayeti işleyen ailenin çiftlik evini kundakladığı ortaya çıktı.
Olay, geçen hafta Cumartesi gecesi saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın Gültekin, Aydın Ş.'nin kızına sözlü tacizde bulundu. Olayı haber alan Aydın Ş., oğlu Fevzi Ş. ile birlikte Aydın Gültekin'i takip etti. Gültekin'in yerini bulan Aydın Ş. ve Fevzi Ş., 'Sen nasıl kızımıza laf atarsın' diyerek, Gültekin'le tartışmaya başladı. Baba ile oğlu tarafından ağır yaralanan Gültekin'in yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın Gültekin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gültekin'i darp eden Aydın Ş. ve Fevzi Ş.'yi gözaltına aldı.

Yangının ardından cinayet ve kundaklama çıktı
Aydın Gültekin'in ölümünün ardından, geçen pazar günü gece saat 03.30 sıralarında, Aydın Ş.'ye ait barakada yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış sebebini araştıran polis ekipleri, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Yanan barakanın Aydın Gültekin'i döverek öldüren Aydın Ş.'ye ait olduğu tespit edildi. Bunun üzerine, soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, barakanın Aydın Gültekin'in yakınları tarafından kundaklama neticesinde yakıldığını belirledi. Olayla ilgili Gültekin'in yakınlarıyla görüşen ekipler, barakayı yakan şüphelinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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