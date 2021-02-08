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Sokak kısıtlamaları hizmete dönüştü Hafta sonu kısıtlamalarında asfalt seferberliği

İHA

Sokak kısıtlamaları hizmete dönüştü Hafta sonu kısıtlamalarında asfalt seferberliği

Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata dönüştüren Osmangazi Belediyesi, her hafta bir mahallenin yollarını asfaltlıyor.
Osmangazi Belediyesi, pandemi ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında asfalt çalışmalarına hız verdi. Kısıtlamalar süresince yaya ve araç trafiğinin olmamasını değerlendiren belediye ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerde asfalt kaplama ve yama çalışmalarıyla Osmangazi’deki cadde ve sokakları güzelleştiriyor. Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak kamulaştırma çalışmalarının ardından Gökdere’ye kesintisiz geçiş için yol genişletme çalışmaları tamamlanan Elmasbahçeler Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda asfalt kaplama çalışması gerçekleştirdi. 17. Yılmaz Sokak ve 3. Kumru Sokak’ta yaklaşık 1000 metrekarelik alanda çalışma yapan ekipler, toplam 200 ton asfalt kapladı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uygulanan sokağa çıkma yasakları kapsamında asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, “Belediye olarak sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdik. Araç ve yaya trafiğinin olmadığı bu günlerde asfalt ve yol bakım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her hafta bir mahallemizde asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz” dedi.

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