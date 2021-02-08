Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlara tanıklık eden iş yeri sahibi konuştu

Bursa'da iş yerinden çıkarken dengesini kaybedip savrulan adam otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. O anları şaşkınlıkla izleyen iş yeri sahibi Ali Tülek, "Allah korudu," dedi

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, bu sırada hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla ölümden kurtuldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurutulan adam büyük şok yaşadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; alışveriş yaptığı iş yerinden çıkan kişinin ayağının merdivene takılması sonucu yola savrularak gittiği sırada hızla ilerleyen otomobilin manevra yaparak yoluna devam etmesi ve düşme tehlikesi geçiren kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması görülüyor.

Diğer yandan o anlara tanıklık eden ve iş yeri sahibi Ali Tülek, " Sürekli gelip giden müşterimdir kendisi. O gün kapıdan çıkacağı sırada kulaklığıyla uğraşıyordu. Ayağı boşluğa denk geldi. Yoldan geçen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Allah korudu" dedi.

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