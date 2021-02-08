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Gürkan: “Bursa’yı 17 ilçesiyle büyük bir aile olarak görüyoruz” AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: “Partimizde eski yeni olmaz, dün de hizmet eden AK Partilidir, bugün de” AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan il yönetimini tanıttı

İHA

Gürkan: “Bursa’yı 17 ilçesiyle büyük bir aile olarak görüyoruz” AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: “Partimizde eski yeni olmaz, dün de hizmet eden AK Partilidir, bugün de” AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan il yönetimini tanıttı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, il yönetim kurulu üyelerini tanıttı. 3 milyonu aşkın Bursa’yı 17 ilçesiyle büyük bir aile olarak gördüklerini belirten Gürkan, AK Parti’de eski ve yeni olmayacağını, dün de, bugün de hizmet edenin AK Partili olduğunu söyledi.
İl Başkanı Davut Gürkan, yönetim kurulu üyelerini Merinos AKKM’de düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı. İl Başkanı Davut Gürkan tarafından Bursa’nın demografik yapısı ve dinamiklerini gözeterek oluşturulan ekip dikkat çekti. 500’ü aşkın adayla birebir yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren İl Başkanı Davut Gürkan, yl yönetimini titizlikle seçtiğini ifade ederek, “Yeni ve güçlü Türkiye hayali için gecesini gündüz kılmış böyle eşsiz bir teşkilatla çalışabilecek olmanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Kurduğumuz yeni il yönetimimizle Bursa’mız için daha güzel projelere imza atarken bir yandan da gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz. 3 milyonu aşkın Bursa’yı 17 ilçesiyle büyük bir aile olarak görüyoruz. AK Parti kadrolarını yenilenerek heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Partilin eskisi, yenisi olmaz, dün de hizmet eden AK Partilidir, bugün de. Nitekim il kongremizde yerini başka bir AK Parti sevdalısı kardeşimize devreden arkadaşlarımız, yeni dönemde de partimizin çeşitli kurul ve komisyonlarında görev alarak katkı sağlamaya ve kutlu davasına hizmet etmeye devam edecek” dedi.
Yönetim kurulu üyelerinin umumiyetle AK Parti’nin çeşitli teşkilatlarında görev alan kişilerden oluştuğunu ifade eden Gürkan, “Her meslek grubundan yöneticinin olduğu AK Parti İl Yönetim Kurulu’nda kadın sayısı 13, Gençlik yöneticilerinden ve gençlikten gelen kişi sayısı 12, İlk defa siyaset arenasında yer alacak kişide 4 kişide il yönetimi listesinde yer aldı. İl yönetiminde Kadın sayısı yüzde 26, Genç sayısı ve Gençlik Kollarından gelen kişi sayısı yüzde 26’yı oluşturuyor. Yönetim kadrosunda yer alan 41 kişi Üniversite mezunu iken bu oran yönetimin yüzde 82’isini oluşturuyor. Ayrıca, Bursa’yı temsil eden ve demografik yapıyı yansıtan 22 kişi de il yönetici olarak listede yer alıyor. Bu tabloya göre AK Parti, Bursa’da gençlere ve kadınlara verdiği önemi bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.
İl Başkanı Davut Gürkan, kadın ve genç dağılımına dikkat etmenin yanı sıra daha önce Parti içi görev alan kişilerin yoğunlukta olduğuna dikkat çekerek, “Ayrıca kadromuzda; geçmiş dönemde partimiz teşkilatlarında ilçe başkanlığı, meclis üyeliği, ilçe kadın kolları başkan yardımcılığı görevleri yapmış kişiler yer alıyor” dedi.
Bursa’nın demografik yapısı ve dinamiklerini de gözeterek oluşturulan ekipte STK temsiliyeti yüksek, iş insanı, sanayici, avukat, mâlî müşavir, esnaf, mühendis, kadın ve genç girişimciler yer alıyor” şeklinde konuştu.
Başkan Davut Gürkan’ın açıklamış olduğu AK Parti Bursa İl Yürütme Kurulu başkanları şu şekilde sıralandı:
“Siyasî ve Hukukî İşler Başkanı Mustafa Yavuz, Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, Seçim İşleri Başkanı Engin Kökçıkaran, Tanıtım ve Medya Başkanı Sinan Kahraman, Dış İlişkiler Başkanı Nurettin Arif Kurtulmuşlar, Sosyal Politikalar Başkanı Kevser Öztürk, Yerel Yönetimler Başkanı Ufuk Ay, Ekonomi İşler Başkanı Kemal Ermiş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Cemile Yiğit, Mali ve idari İşler Başkanı Orhan Aygün, ArGE Başkanı Setenay Yüksel Olguner, İnsan Hakları Başkanı Mustafa Yıldırım, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Gökhan Yıldız ve Sekreterya Birim Başkanı Osman Şahin.”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “Hem bu şehri, hem de Türkiye’yi daha yaşanabilir kılmak için canla başla başla çalıştığımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Bursa, AK Parti kurulduğundan beri hem yerelde hem de genelde bizlere destek verdi. Bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Muhakkak eksiklerimiz vardır. Ama tüm Bursalılar iyi biliyorlar ki biz samimi ve iyi niyetliyiz. Daha iyi yerlere gelmek için elimizi taşın altına sokuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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