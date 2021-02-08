Bursa’dan İdlib’e yardım eli

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır. Haydi sen de gönül ver" sloganıyla Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri tarafından toplanan yardım paketleri Suriye'nin İdlib şehrine ulaştırmak üzere yola çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Kardeşin ısınır, dünya ısınır. Haydi sen de gönül ver" sloganıyla İdlib’deki çocuklara destek amacı ile başlatılan yardım kampanyasına, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi. İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezlerinde bulunan Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, “Kardeşin Isınır, Dünya Isınır” kampanyası kapsamında il genelinde başlattığı yardım duyurusu ile kışlık giysi, atkı, bere, eldiven, kazak, mont, bot, çorap, pantolonları hayırseverler aracılığı ile topladı. Toplanan malzemeler titizlikle hazırlanarak Suriye’nin İdlib şehrine ulaştırmak üzere yola çıktı.

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