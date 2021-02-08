Yıldırım Belediyesi’nden atık ilâç toplama kampanyası

Yıldırım Belediyesi tarafından ilçede birçok eczaneye atık ilâç toplama kutuları yerleştirildi.

Yıldırım Belediyesi, eko sistem ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturan atık ilaçları çevreye zarar vermeden imhâ edebilmek için “atık ilâç toplama kampanyası” başlattı. Evlerde miâdı dolmuş ilâçların eczaneler aracılığıyla toplanması için Bursa Eczacı Odası’nın belirlediği çeşitli eczanelere atık ilâç toplama kutuları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çevrenin korunması için başlatılan kampanyada belirlenen eczanelere özel toplama ekipmanları konularak atık ilâçların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinin sağlanacağını belirterek, “Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince Yıldırım’daki birçok eczanemize ilâç atık kutularından yerleştirdik. Vatandaşlarımız miâdı dolmuş ilâçlarını belirlenen bu eczanelere getirebilirler. Bizler de toplanan bu ilâçları, ilgili noktalardan Yıldırım Belediyesi olarak toplayacağız. Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın şu anda yapacağımız gayretlerle olacağının bilinciyle bu kampanyayı hayata geçirdik. Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmek ve çevreye zarar vermeden imha edebilmek için siz hemşehrilerimizden de atık ilaç toplama kampanyamıza destek olmanızı bekliyoruz” diye konuştu.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşlar “444 16 02” numaralı hattı arayabilecek.

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