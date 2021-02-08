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"Başarılı belediyecilik, güçlü çalışanlar ile mümkündür" Bem-Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, 31 Mart seçimlerinin ardından özellikle CHP'nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımı olduğunu öne sürerek, bunun önüne geçmek için sözleşmeli personelin bir an önce kadroya geçmesi gerektiğini açıkladı

İHA

"Başarılı belediyecilik, güçlü çalışanlar ile mümkündür" Bem-Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, 31 Mart seçimlerinin ardından özellikle CHP'nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımı olduğunu öne sürerek, bunun önüne geçmek için sözleşmeli personelin bir an önce kadroya geçmesi gerektiğini açıkladı

BemBirSen Bursa Şubesi Başkanı Erkan Ataman, 31 Mart seçimlerinin ardından, özellikle CHP’nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımı olduğunu ifade ederek, bunun önüne geçmek için sözleşmeli personelin bir an önce kadroya geçmesi gerektiğini vurguladı. Devlet memurlarının yiyecek yönetmeliğinde yapılan değişikliğin de mağduriyet getirdiğini ifade eden Ataman, bu konudaki sıkıntıların da giderilmesi gerektiğini ifade etti. Ataman ayrıca, “Başarılı belediyecilik motivasyonu güçlü çalışanlar ile mümkündür” dedi.
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) Bursa Şubesi Başkanı Erkan Ataman, önemli açıklamalarda bulundu. Başaralı belediyeciliğin gereksinimlerinden bahseden Ataman, motivasyon ve güçlü çalışan kadrosunun önemine dikkat çekti.
"Çalışanların moral ve motivasyonu yapılan hizmet kalitesini etkiliyor"
Yerel yönetimlerin, vatandaşa yönelik öncelikli ve temel hizmetleri karşılamakla yükümlü olduğuna değinen Ataman, “Bu denlidir ki yerel yönetim çalışanları hizmetin sunulmasında kritik öneme sahiptirler ve belediye başkanlarının başarısı ile aynı korelâsyonda hareket ederler. Çalışanların moral ve motivasyonları yapılan hizmetin kalitesini de etkilemektedir. Bir yerel yönetim önceden belirlenmiş hedef ve amaçlarına ancak yüksek iş tatminine sahip çalışanlar ile ulaşabilirler. Bundan dolayı, çalışanların iş tatminlerini etkileyen faktörleri belirlemek ve iyileştirmek yüksek önem taşımaktadır.” dedi. Başkan Ataman ayrıca, geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanları ödüllendirmesinden dolayı Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.
"Bazı belediyelerde hizmet yerine çalışanlarla hesaplaşma var"
Kurum kültürünün oluşmasına önem veren başkanların, personeli ile kaynaşmayı sağladığı ve motivasyonlarını hep yüksek tutmayı hedeflediğini belirten Ataman, “Ancak 2019 yerel yönetim seçimlerinden sonra el değiştiren bazı belediyelerde vatandaşa hizmetten etmekten çok, çalışanları ile hesaplaşan, sendikalara baskılar kuran, görevden almalar ve bir ideolojik dizayn içinde olan belediye başkanları ve idarecileri de ne yazık ki görmüş olduk. Hak, adalet, demokrasi, ehliyet ve liyakat sözlerini dillerinden düşürmeyen başkan adaylarından bazılarının seçim sonrası bu sözlerinin lafta kaldığını görmekteyiz.” diye konuştu.
“31 Mart seçimleri milat olmalı"
31 Mart seçimlerinden sonra CHP’ye geçen belediyelerle ilgili eleştirilerde bulunan Ataman, şunları söyledi: “Gün geçmiyor ki 31 Mart yerel seçimlerinden sonra el değiştiren belediyelerden sözleşmeli memurların iş akdi fesih haberi gelmesin. Bunun en acı örneği Adana’da 600 sözleşmeli memurun, sözleşmeleri fesih edilmesi olayında gördük ve orada sadece BemBirSen vardı Genel Başkanımız Levent Uslu vardı. Kafasında her gün iş kaygısı olan biri kurumuna ne verebilir ki? Yaşadığımız tüm bu acı tecrübelerden gereken dersleri alarak başta mahalli idareler olmak üzere sözleşmeli olarak çalışan herkes kadroya alınmalı ve kamuda sözleşmeli istihdamına son verilmelidir.”
“Görevde yükselme sınavları açılmalı"
Personelin kişisel yeteneklerini geliştirmesine ve hedeflerine destek verilmemesi gerektiğine de değinen Ataman, “Yönetici kadrolarına vekâleten atama yapılmamalı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması zorunlu hale getirilmelidir. İtfaiye ve zabıta gibi birimlerin görevde yükselme sınavları da mahalli idarelerin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları gibi merkezi olarak yapılmalıdır. İdarenin keyfi uygulamaları artık sonlandırılmalıdır.” dedi.
"Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği değiştirilmeli"
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde 2018 yılında yapılan değişikliğin mağduriyet oluşturduğunu söyleyen Ataman,” Kanun ile ön görülmüş sosyal bir hak olan yemek yardımından, işi gereği belediye sınırlarının dört bir yanına hizmet ulaştırılmasını sağlayan belediye çalışanları tam olarak yararlanamamaktadır. Belediye hizmet binaları dışında örneğin itfaiye, zabıta, destek hizmetleri, yol işleri, su ve kanalizasyon işleri gibi hizmetlerin sunumunda görev yapan memur personel için her noktada yemekhane kurulması mümkün olmadığından burada çalışan arkadaşlarımız yemek hizmetinden tam olarak faydalanamamaktadır. Yemek yardımı yönetmeliğinde özellikle mahalli idareler personeli için farklı modellerin olduğu bir değişiklik yapılarak hem personelin hem de belediyelerin yemek hizmeti sunumu noktasındaki sıkıntılar giderilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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