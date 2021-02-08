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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

İHA

Bursa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Bursa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kestel kavşağında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner S. (37) idaresindeki 09ABR71 plakalı kamyon sürücüsü, Suriye uyruklu Mustafa M. İdaresindeki plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa M. (60) çarpışma sonrası havada takla atarak yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekiplerinde ağır yaralı olan motosiklet sürücüsü Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, kamyon sürücüsünün Taner S.'nin K belgesi olmadığı anlaşılınca sürücüye cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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