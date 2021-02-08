Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDILAR

Bursa'da 2 katlı barakanın kundaklanmasının ardından Aydın Gültekin´i (51) döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Aydın Ş. (52) ile oğlu Fevzi Ş. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Derya EVREN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN

2021-02-08 14:31:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.