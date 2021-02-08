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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fetih Müzesi´ni gezdi

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fetih Müzesi´ni gezdi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)BURSA´da `Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi´ni gezen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Adeta 695 yıl öncesine gittim. Ecdadımıza layık bir şekilde Bursa´yı korumak, bu şehrin tarihine sahip çıkmak bizim vazifemiz" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, `Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi´ni gezdi. Erbaş'a eşlik eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzenin mimari ve teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi´nin 42 metrelik kubbe açıklığıyla dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu anlatan Dündar, Erbaş´a Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların yer aldığı sergi salonunu da gezdirdi. Erbaş, Bursa´nın fethinin 3 boyutlu resmedildiği kubbe bölümündeki eserler hakkında da bilgi aldı. Bursa´nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği fetih gününü tasvir eden panoramik resmi inceleyen Erbaş, eserdeki her bir detayın hayranlık verici olduğunu söyledi. Erbaş, müzenin hediyelik eşya bölümünde bulunan hatıra sikke basma setine oturup, Osmanlı´nın ilk akçesinden bastı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi´nde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu müzeyi gezerken, adeta 695 yıl öncesine gittim. Ecdadımızın Bursa´yı kan dökmeden barışçıl bir şekilde nasıl fethettiği çok güzel bir şekilde resmedilmiş. Ecdadımıza layık bir şekilde Bursa´yı korumak, bu şehrin tarihine sahip çıkmak, bizim vazifemiz. Bursa, tarih müzesi gibi bir şehrimiz. Eserleri, camileri, medreseleri ve tarihi ile sahip çıkmamız gereken bir şehir. Fetih Müzesi, inşallah gençlerimize, bu ruhu ve şuuru aşılamaya vesile olur. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Mustafa Dündar´a bu eseri, kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin" dedi.
ERBAŞ´A TABLO HEDİYE EDİLDİ
Başkan Dündar, Erbaş'a 1. Murad Hüdavendigar´ın Kosova Meydan Muharebesi´nin ardından savaş alanını gezerken bir Sırp askeri tarafından sırtından hançerlenerek şehit edilişini anlatan tabloyu hediye etti. Erbaş da Başkan Dündar´a Kur´an-ı Kerim hediye etti.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Osmangazi Halil ÖZÇOBAN
2021-02-08 14:39:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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