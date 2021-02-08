Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı

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Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın Gemlik ilçesinde Gökhan Zengin'e (29), hastane yolunda otomobil çarptı. Yaralanan Zengin, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi, hastane yolu üzerinde meydana geldi. Abdullah Y. idaresindeki 26 UT 754 plakalı otomobil, Gökhan Zengin'e çarptı. Yaralanan Zengin, Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan Zengin'in durumunun ağır olduğu bildirilirken, otomobil sürücüsü Abdullah Y. gözaltına alınarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2021-02-08 14:45:02



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