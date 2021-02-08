Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Karaman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi, İzmiryolu Caddesi, Kültür Caddesi ile Nedim Öztan İlkokulu arasında kalan bölgede ve civarında 09.02.2021 tarihinde 10:0018:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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