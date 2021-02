Sağlık kahramanları ormanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle korona virüs salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü günden bu yana salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturdu.

Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana virüsle etkin mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları ile süreçten sosyal ve ekonomik olarak etkilenen toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal destek projeleri uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin kahramanları olan sağlık çalışanlarının isimlerini hatıra ormanı ile ölümsüzleştiriyor. Bugüne kadar sağlık çalışanlarına yönelik C vitamini destek paketleri, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma ve konaklama sorununa yönelik hamleleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi yakınlarında Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı oluşturuyor. Bursa’da görevli 38 bin sağlık çalışanının her birinin adına 1 fidan dikilecek. Bunun yanında salgınla mücadelede görevi başında yaşamını yitiren Uzman Dr. Yavuz Durmuş, Dr. Cumhur Toker, Dr. Ömer Akalın, Hemşire Emine Ezen, Şoför Kenan Güngör ve Hizmetli Mehmet Çalışkan adına da 100’er adet fidan dikilecek. Bu fidanların sertifikaları da merhum sağlık kahramanlarının ailelerine verilecek. Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na ilk fidanlar törenle dikildi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile sağlık çalışanları katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ne kadar rakamlar düşüş eğiliminde olsa da pandemi sürecinin etkilerini hala sürdürdüğünü hatırlattı. Pandemi ile mücadelede belediyeler, emniyet, jandarma teşkilatı ve tüm kamu kurumlarının önemli çalışmaları hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Ancak pandeminin kahramanları dediğimiz sağlık çalışanları ilk günden beri üstün bir gayret ortaya koyuyorlar. Ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıp, otellerde pansiyonlarda kalarak bir canı daha kurtarabilir miyim diye fedakarca çalışıyorlar. Onlar için ne yapsak azdır. Orman Bölge Müdürlüğü’müzle işbirliği yaparak, onların isimlerini bu hatıra ormanında ölümsüzleştirmek istedik. Ben bu mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, görevi başında olanlara da sağlıklı bir ömür temenni ediyorum” dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 100 yılda bir görülen bir pandemi süreci yaşandığını, her ne kadar ön cephede sağlık çalışanları olsa da belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, işadamları gibi toplumun tüm kesimlerinden önemli bir lojiktik destek aldıklarını söyledi. Sağlık çalışanlarının görevlerini hiçbir karşılık beklemeksizin yaptıklarını hatırlatan Yavuzyılmaz, “Burada olduğu gibi sağlık çalışanlarının hatırlanması, farkına varılması sağlık çalışanlarına yalnız olmadıklarını hissettirecektir. Gücümüze güç katacaktır. Bu nedenle projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının her birinin bir kahraman olduğunu ifade eden Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın da Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı projesine destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarıyla birlikte fidan diken Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra adlarına fidan dikilen Dr. Serkan Balcı, Acil Tıp Teknisyeni Sevilay Gürdoğar, Hemşire Dilara Balar Ekici, Acil Tıp Teknisyeni Esra Karabıyık ve UMKE görevlisi Ozan Küçük’e dikilen fidanların belgeleri verildi.

