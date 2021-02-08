Sağlık kahramanları ormanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık kahramanları ormanı

İHA

Sağlık kahramanları ormanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle korona virüs salgınının Türkiye’de ilk görüldüğü günden bu yana salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturdu.
Türkiye’de ilk korona virüs vakasının görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana virüsle etkin mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları ile süreçten sosyal ve ekonomik olarak etkilenen toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal destek projeleri uygulayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandeminin kahramanları olan sağlık çalışanlarının isimlerini hatıra ormanı ile ölümsüzleştiriyor. Bugüne kadar sağlık çalışanlarına yönelik C vitamini destek paketleri, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma ve konaklama sorununa yönelik hamleleri gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Osmangazi ilçesi Karabalçık Mahallesi yakınlarında Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı oluşturuyor. Bursa’da görevli 38 bin sağlık çalışanının her birinin adına 1 fidan dikilecek. Bunun yanında salgınla mücadelede görevi başında yaşamını yitiren Uzman Dr. Yavuz Durmuş, Dr. Cumhur Toker, Dr. Ömer Akalın, Hemşire Emine Ezen, Şoför Kenan Güngör ve Hizmetli Mehmet Çalışkan adına da 100’er adet fidan dikilecek. Bu fidanların sertifikaları da merhum sağlık kahramanlarının ailelerine verilecek. Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı’na ilk fidanlar törenle dikildi. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın ve İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile sağlık çalışanları katıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her ne kadar rakamlar düşüş eğiliminde olsa da pandemi sürecinin etkilerini hala sürdürdüğünü hatırlattı. Pandemi ile mücadelede belediyeler, emniyet, jandarma teşkilatı ve tüm kamu kurumlarının önemli çalışmaları hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Ancak pandeminin kahramanları dediğimiz sağlık çalışanları ilk günden beri üstün bir gayret ortaya koyuyorlar. Ailelerinden, çocuklarından ayrı kalıp, otellerde pansiyonlarda kalarak bir canı daha kurtarabilir miyim diye fedakarca çalışıyorlar. Onlar için ne yapsak azdır. Orman Bölge Müdürlüğü’müzle işbirliği yaparak, onların isimlerini bu hatıra ormanında ölümsüzleştirmek istedik. Ben bu mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet, görevi başında olanlara da sağlıklı bir ömür temenni ediyorum” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 100 yılda bir görülen bir pandemi süreci yaşandığını, her ne kadar ön cephede sağlık çalışanları olsa da belediyeler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, işadamları gibi toplumun tüm kesimlerinden önemli bir lojiktik destek aldıklarını söyledi. Sağlık çalışanlarının görevlerini hiçbir karşılık beklemeksizin yaptıklarını hatırlatan Yavuzyılmaz, “Burada olduğu gibi sağlık çalışanlarının hatırlanması, farkına varılması sağlık çalışanlarına yalnız olmadıklarını hissettirecektir. Gücümüze güç katacaktır. Bu nedenle projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü’müze teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Sağlık çalışanlarının her birinin bir kahraman olduğunu ifade eden Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın da Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamlı projesine destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarıyla birlikte fidan diken Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra adlarına fidan dikilen Dr. Serkan Balcı, Acil Tıp Teknisyeni Sevilay Gürdoğar, Hemşire Dilara Balar Ekici, Acil Tıp Teknisyeni Esra Karabıyık ve UMKE görevlisi Ozan Küçük’e dikilen fidanların belgeleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nilüfer'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de su kesintisi
Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fetih Müzesi´ni gezdi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Fetih Müzesi´ni gezdi
Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama çıktı (2)
YEREL HABERLER Baraka yangınının altından 'cinayet' ve kundaklama ...
Bursa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü ...
Başkan Aydın’a yoğun ilgi
YEREL HABERLER Başkan Aydın’a yoğun ilgi
Türk iş dünyasından Kırgızistan ile ticaret atağı TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel: "Kırgızistan ile ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Türk iş dünyasından Kırgızistan ile ticaret ...
"Başarılı belediyecilik, güçlü çalışanlar ile mümkündür" Bem-Bir Sen Bursa Şube Başkanı Erkan Ataman, 31 Mart seçimlerinin ardından özellikle CHP'nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımı olduğunu öne sürerek, bunun önüne geçmek için sözleşmeli personelin bir an önce kadroya geçmesi gerektiğini açıkladı
YEREL HABERLER "Başarılı belediyecilik, güçlü çalışanlar ile ...
Yıldırım Belediyesi’nden atık ilâç toplama kampanyası
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden atık ilâç toplama kampanyası
Bursa’dan İdlib’e yardım eli
YEREL HABERLER Bursa’dan İdlib’e yardım eli
Gürkan: “Bursa’yı 17 ilçesiyle büyük bir aile olarak görüyoruz” AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan: “Partimizde eski yeni olmaz, dün de hizmet eden AK Partilidir, bugün de” AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan il yönetimini tanıttı
YEREL HABERLER Gürkan: “Bursa’yı 17 ilçesiyle büyük bir aile olarak ...
Umut'un polis olma hayalini babası CİMER'e yazdı, polisler ziyaretine gitti
YEREL HABERLER Umut'un polis olma hayalini babası CİMER'e yazdı, ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fetih Müzesi’ni gezdi Erbaş: “695 yıl öncesine gittim”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Fetih Müzesi’ni ...
'Leylek göçü' heyecanı başladı (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER 'Leylek göçü' heyecanı başladı (EK FOTOĞRAFLAR)
Milletvekili Işık zeytincileri dinledi
YEREL HABERLER Milletvekili Işık zeytincileri dinledi
Küçük Umut'a polis amcalarından ziyaret Babası CİMER’e yazdı, polis ziyaret etti
YEREL HABERLER Küçük Umut'a polis amcalarından ziyaret Babası ...
Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlara tanıklık eden iş yeri sahibi konuştu
YEREL HABERLER Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlara tanıklık eden ...
Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu (2)
YEREL HABERLER Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu ...
Marmara için fırtına ikazı
YEREL HABERLER Marmara için fırtına ikazı
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’dan ‘İstihdam’ ziyareti
YEREL HABERLER Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’dan ‘İstihdam’ ...
Sokak kısıtlamaları hizmete dönüştü Hafta sonu kısıtlamalarında asfalt seferberliği
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamaları hizmete dönüştü Hafta sonu ...
'Leylek göçü' heyecanı başladı
YEREL HABERLER 'Leylek göçü' heyecanı başladı
Bursa'daki çiftlik yangınının ardından cinayet çıktı Çiftlik sahiplerinin işlediği cinayet sonrası ölen kişinin yakınlarının çiftliği kundakladığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'daki çiftlik yangınının ardından cinayet ...
(Özel) Çalıntı araç sahibine yazılan ceza Yargıtay’dan döndü Yargıtay'dan emsal karar; çalınan aracın sahibine ceza yazılamaz
YEREL HABERLER (Özel) Çalıntı araç sahibine yazılan ceza ...