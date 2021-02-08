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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp konteynırı dağıtımları devam ediyor

İHA

Çöp konteynırı dağıtımları devam ediyor

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesinde de hanelere çöp konteynırı ve geri dönüşüm kutuları dağıtmaya başladı. Bu bölgede toplamda 1634 haneye geri dönüşüm kutusu ve 556 tane de çöp konteynırı dağıtılacak.
İnegöl Belediyesi, temiz şehir İnegöl unvanı için merkezdeki bütün binalara münferit çöp konteynırı veriyor. Mesudiye ve Fatih mahallelerinde dağıtılan konteynırların ardından, 2021 yılıyla birlikte konteynır ve geri dönüşüm kutusu dağıtımları Alanyurt bölgesi Cumhuriyet Mahallesinde devam ediyor.
Mesken atıklarının toplanmasını kendi üzerine aldıktan sonra geri dönüşüm konusunda da aynı adımı atarak personel ve araç takviyesiyle elini güçlendiren İnegöl Belediyesi, şehri temiz şehir unvanına ulaştıracak önemli adımlardan biri olan çöp konteynırı uygulaması ve geri dönüşüm kutusu dağıtımlarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki heyet, konteynır dağıtımlarına katılarak vatandaşlara konuya ilişkin bilgi verip destek istedi.
Başkan Alper Taban, “Çöp konteynırı ve geri dönüşüm kutularımızı dağıtmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz bizim temiz şehir İnegöl hedefimiz ve bunu da marka değeri olarak kullanabilmek adına bir planlama yapmıştık. Ve evlerimizin, binalarımızın her birine ayrı ayrı hem bireysel çöp konteynırlarımızı hem de geri dönüşüm kutularımızı vermeye başlamıştık. İlk uygulamayı da Mesudiye Mahallemizden başlatmıştık. Buradaki pilot çalışma başarılı oldu. Nihayetinde şu ân geldiğimiz süreç itibariyle Fatih Mahallemizde dağıtımlarımızı yaptık. Orada da gayet güzel toplama ve ayrıştırma sürecine girdik. Şimdi Cumhuriyet Mahallemiz ve ardından diğer mahallelerimize, tüm İnegöl’e, her eve ve her haneye geri dönüşüm kutusu vereceğiz. Her hafta dolusunu alıp boş poşeti kendilerine vereceğiz. Ricamız artık evlerimizde plastik, kağıt, karton gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmaları. Evsel çöpleri de ayrıca kapılarının önünde bulunan yeşil çöp konteynırlarına atmalarını istiyoruz. Çöp kutuları üzerinde mahallenin çöp günlerini de vatandaşlarımız görebilecekler” dedi.

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