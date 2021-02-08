Bursa'ya Endenozya'dan damat geldi



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)BURSALI Edanur Yıldız (22), eğitim için gittiği Endonezya´da tanışıp aşık olduğu Muhammad Mutawalli Asshidiqiy (27) ile nişanlandı. Asshidiqiy ailesinin internet üzerinden görüntülü olarak katıldığı nişanda çift, Endoneya'ya ait yöresel kıyafetiler giydi.

Bursa´nın İnegöl ilçesinde yaşayan Edanur Yıldız, 2019 yılında, İngilizce eğitim programına katılmak üzere Endonezya´ya gitti. Yıldız, 2 haftalık eğitimde Endonezyalı Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile tanıştı. İki genç, program bittikten sonra da iletişimlerini sürdürdü. 2 yılın sonunda ise çift, evlenmeye karar verdi. Ailelerinin de onaylaması üzerine Muhammad Mutawalli Asshidiqiy, Yıldız´ı istemek için Bursa´ya geldi. Endonezya´daki Asshidiqiy ailesinin, internet üzerinden görüntülü olarak katıldığı kız isteme merasimi sonrası nişan yüzükleri takıldı.

`ÖNCE ARKADAŞTIK´

Endonezya´da kaldığı 2 hafta boyunca halkın sıcakkanlı ve sevecen tavırlarından etkilendiğini anlatan Yıldız, "Endonezyalı öğrenciler Türkçe bildiği için zorluk çekmedim. Mutawalli ile bu dönemde tanıştık. Ancak Mutawalli, o zaman hiç Türkçe bilmiyordu. Programım bittikten sonra Türkiye´ye döndüm. Sosyal medya üzerinden arkadaşlığımız sürdü. İki yılın sonunda nişanlanmaya karar verdik" dedi.

DÜĞÜN TARİHİ BELLİ DEĞİL

Yabancı damat fikrini annesinin desteklediğini hatırlatan Yıldız, "Yurt dışında yaşayan çok arkadaşım var. Onların programlarına ben giderim onlar bizim evimize gelir. Arkadaşlarımı ailem tanır, kültürlerini bilir. Bu yüzden annem onayladı ancak babam başlarda farklı düşündü. Mevlana'nın dediği gibi; `Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.´ Biz de bu sözden yola çıkarak, evlenme kararı aldık" diye konuştu.

ENDENEZYALI DAMAT ERDOĞAN HAYRANI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı ve Türkiye´yi çok sevdiğini söyleyen Muhammad Mutawalli Asshidiqiy de "Havalimanında insanlara 'Hangi çıkış kapısından çıkacağım?' diye sorduğumda çok yardımcı oldular. İlk defa Türkiye´ye geldim. Halkın yardımseverliğinden mutlu oldum. Müslüman bir ülke olduğu için ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan farklı müslüman ülkelere yardım ettiği için Türkiye'yi ayrıca seviyorum. Ülkelerimiz de bu konuda birbirini destekliyor" diye konuştu.

Öte yandan kümes hayvanları yetiştiricisi olarak çalışan Muhammad Mutawalli Asshidiqiy evlendikten sonra Endonezya´da yaşayacaklarını söylerken Edanur Yıldız, Bursa´yı tercih edeceklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

2021-02-08 16:00:12



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