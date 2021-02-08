En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 NHV 11 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalılık alana uçtu. Kazada ters dönen otomobilden çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarılan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazalı araç çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.