Gelin değil damat geldi Gelin Türk damat Endonezyalı iki kıta bir gönül

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Edanur Yıldız, gittiği Endonezya’da hayat arkadaşını buldu. Endonezyalı Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ile tanışan Yıldız, Türkiye'ye dönünce genç damat adayı da peşinden gelerek evlenmek için ilk adımı atarak nişan yaptı.

İnegöl'de ikamet eden Edanur Yıldız, bundan 2,5 yıl önce bir program için Endonezya'ya gitti. Burada Muhammad Mutawalli Asshidiqiy isimli Endonezyalı gençle arkadaş oldu. Gençler 2,5 yıl boyunca sosyal medya üzerinde görüştü. Ardından genç çift evlilik kararı aldı. Yıldız'ın annesi kızına destek verirken babası önce karşı çıktı. Yapılan görüşmeler sonrası baba da evlilik olayına onay verdi. Bunun üzerine Endonezyalı damat Türkiye'ye geldi. Ancak salgın sebebiyle ailesi gelemedi. Yine sosyal medya üzerinden gençlerin nişanları yapıldı. Her ikisinin de mutlulukları gözlerine yansıdı.

Edanur Yıldız, "Bundan 2 yıl önce ben Endonezya'ya gittim bir yardım için orada onunla tanıştık. Daha sonra ben buraya geldim arkadaşlık ilişkimiz ilerledi bir isim takalım dedik. O da Endonezya’dan buraya geldi tek başına salgın sebebiyle ailesin getiremedi o yüzden biraz üzgün ama benimle olduğu için çok mutlu. Ben annemle konuştuktan sonra annem bana destek verdi ama babam ilk başta buna karşı çıktı sonra o da bana destek oldu. Düğünden sonra Muhammad Mutawalli Asshidiqiy Türk vatandaşlığı alması için burada yaşamayı düşünüyoruz. Daha sonra Endonezya'ya gideceğiz ben de oranın vatandaşlığını alacağım ve orada yaşayacağız. Ailesi bizleri iyi karşıladı bizleri hep en baştan beri destekliyordu. Kendisi en başta inanamadı. Ama sonra da buraya geldiğinde her şeyin iyi olduğunu ve daha da güzel olacağını başından beri hiçbir şeye inanamıyor hislerine güvenerek buraya geldiği için çokça dua ediyordu dualarının kabul olduğu için mutluyuz. Nişanımız oldu çok mutlu hissediyorum kendimi yani aslında iki kıta bir gönül olduğunu diyebiliriz" dedi.

Damat Muhammad Mutawalli Asshidiqiy ise, "Çok mutluyum ruh eşimle buluştuğum için. Burada yeni bir ailem oldu ve beni kabul ettikleri için onlara teşekkür ediyorum. Bu benim rüyamdı ve gerçek oldu. Ben Edanur'u çok seviyorum şimdi ben çok mutluyum çünkü ben geldim Türkiye'deyim. İlk zamanlarda ailem çok üzgündü ama biz yüzükleri takıp sözlendikten sonra ailem de çok mutlu oldu. Ailemi çok özledim umarım çok yakında Edanur ile birlikte oraya gideriz. Özellikle iskender kebap ile İnegöl köftesini çok beğeniyorum" diye konuştu.

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