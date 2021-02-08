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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi sürecinde aile içi iletişim

İHA

Pandemi sürecinde aile içi iletişim

Gürsu Belediyesi’nce düzenlenen “pandemi sürecinde aile içi iletişim” konulu online seminerde, pandemi döneminin aileler üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırması için yapılması gerekenler anlatıldı.
Gürsu Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen online seminerde konuşan eğitimciyazar Sıtkı Aslanhan, pandemi sürecinin tüm yaş grupları üzerinde ayrı olumsuz etkileri olduğunu söyledi. Bu süreçte olmazsa olmaz bir ihtiyaç olarak öne çıkan teknolojinin olumsuz etkilerinden çocukların korunmasının önemini vurgulayan Aslanhan, çocukların kitap okumaya, şiir ezberlemeye yönlendirilmesi gerektiğini anlattı. Ahlâk kurallarını, sağlıklı iletişimi öğrenmede çocukların anne babalarının davranışlarını örnek aldıklarını belirten Aslanhan, akrabalık, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerinde anne babaların ortaya koyduğu tutumlarla örnek olarak çocukların manevî değerlerle büyümelerinin sağlanabileceğini anlattı. “Pandemi dönemi bize aile olmayı hatırlattı” diyen Aslanhan, pandemi sürecinin bu açıdan bir fırsat olarak değerlendirilerek, sıkıntılara odaklanmak yerine, ailelerimizle birlikte zaman geçirmenin olmanın tadını çıkarmayı ve sağlıklı iletişimle çocuklarımızın iyi yetişmesinde bir eğitim dönemi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Pandemi sürecinin hepimizi zorlayan koşullarının ailelerimiz üzerindeki olumsuz etkilerini aşabilmemizde yardımcı olması amacıyla düzenlediğimiz seminerde konuşan Sıtkı Aslanhan hocamıza teşekkür ediyorum. Hocamızın, hayata dokunan, hepimizin yaşadığı benzer sorunlara değinerek sunduğu çözümlere odaklı bakış açısının, izleyen tüm hemşehrilerimiz için yol gösterici olduğuna inanıyorum. Seminerlerimiz devam edecek, inşallah bu zorlu zamanları faydaya dönüştürerek en kısa zamanda daha ferah günlere kavuşacağız” dedi.

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